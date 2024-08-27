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    Рахимов: Я увидел у команды запредельную самоотдачу.

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча с «Факелом» (2:0) в Кубке России.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Ребята заслужили победу и показали очень хороший футбол. Я увидел у команды запредельную самоотдачу. Те ребята, которые мало играют, вышли и доказали свою состоятельность, показав, что они конкурентоспособны. У них очень многое получалось.

    Шабанхаджай забил свой первый мяч в России? Это важная история для него. Он долго не забивал, хотя у него были моменты. К сожалению, у него многое не получалось. Он мне на немецком сказал: Лед тронулся. На что я ему ответил по‑немецки: Нет, еще всё заморожено. Тебе нужно быть еще лучше, ты это можешь», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    «Рубин» смог набрать шесть очков в своей группе и поднялся на второе место. У «Факела» нет зачетных баллов и последняя строчка.

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