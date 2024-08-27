«Факел» — «Рубин»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче третьего тура группового этапа Кубка Россиив Воронеже уступил казанскомусо счетом 0:2.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Даниил Кузнецов и Дардан Шабанхаджай.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Факел — Рубин 0:2 Голы: 0:1 Даниил Кузнецов (41'), 0:2 Дардан Шабанхаджай (84') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Райан Сенхаджи, Сергей Брызгалов, Мастерной Владислав, Абдулла Багамаев, Никита Моцпан, Вячеслав Якимов, Ивлев Андрей, Лука Багателия, Хызыр Аппаев Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Константин Нижегородов, Умарали Рахмоналиев, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Александр Ломовицкий, Даниил Кузнецов Предупреждения: Сергей Брызгалов (47'), Никита Моцпан (59')

Календарь и таблица РПЛ

«Рубин» смог набрать шесть очков в своей группе и поднялся на второе место. У «Факела» нет зачетных баллов и последняя строчка.