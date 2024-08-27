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    «Рубин» переиграл «Факел» в Кубке России

    «Факел» — «Рубин»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче третьего тура группового этапа Кубка России «Факел» в Воронеже уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2.

    Рашид Рахимов (главный тренер «Рубина»)
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    Рашид Рахимов (главный тренер «Рубина»)

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Даниил Кузнецов и Дардан Шабанхаджай.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Факел — Рубин 0:2
    Голы: 0:1 Даниил Кузнецов (41'), 0:2 Дардан Шабанхаджай (84') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Райан Сенхаджи, Сергей Брызгалов, Мастерной Владислав, Абдулла Багамаев, Никита Моцпан, Вячеслав Якимов, Ивлев Андрей, Лука Багателия, Хызыр Аппаев Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Константин Нижегородов, Умарали Рахмоналиев, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Александр Ломовицкий, Даниил Кузнецов Предупреждения: Сергей Брызгалов (47'), Никита Моцпан (59')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» смог набрать шесть очков в своей группе и поднялся на второе место. У «Факела» нет зачетных баллов и последняя строчка.

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