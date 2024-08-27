Диего Коста: Благодаря теплому приему в «Краснодаре» я быстро адаптировался к длинным поездкам

Защитник «Краснодара»признался, что для него не стали проблемой частый длинные поездки в России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Диего Коста Фото: fckrasnodar.ru

«Конечно, в России все перелеты и поездки достаточно длинные. Но также было в Бразилии, когда мы играли большое количество матчей.

Меня очень хорошо приняли в "Краснодаре", поэтому очень быстро адаптировался к частым длинным поездкам», — приводит слова бразильца «Чемпионат».

Диего Коста перешел в «Краснодар» этим летом из «Сан-Паулу». Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.