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    Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Вальядолидом»

    «Реал» — «Вальядолид»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Вальядолида» в матче 2-го тура испанской Примеры.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Гарсия, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

    «Вальядолид»: Хейн, Перес, Бойомо, Роза, Джёмерт, Перес, Санчес, Юрич, Месегер, Мачис, Андре.

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  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 25-го августа в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В 1-м туре испанской Примеры «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1), а «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» (1:0).

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