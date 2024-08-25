«Реал» — «Вальядолид»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыв матче 2-го тура испанской Примеры.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Гарсия, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

«Вальядолид»: Хейн, Перес, Бойомо, Роза, Джёмерт, Перес, Санчес, Юрич, Месегер, Мачис, Андре.

Матч между этими командами состоится сегодня, 25-го августа в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В 1-м туре испанской Примеры «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1), а «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» (1:0).