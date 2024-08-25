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    Никита Каккоев«Крылья Советов» — «Пари НН». Онлайн
  • 13:09
    • Эракович извинился после матча со «Спартаком»
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    Радченко: Поцелуй тренера «Спартака» в лоб игрока «Зенита» является провокационным

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    Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал то, что Деян Станкович поцеловал Страхиню Эраковича после удаления футболиста в матче сине-бело-голубых со «Спартаком».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Игра состоялась 24 августа и закончилась вничью 0:0.

    «Поцелуй тренера "Спартака" в лоб игрока "Зенита" является провокационным. Но Станкович после матча объяснил, что они давно знакомы. Наверное, в пылу борьбы Станковичу не стоило этого делать, потому что это ненормально.

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    Нужно было поддержать по-другому: похлопать по плечу или пожать руку. Не уверен, что в российском футболе был похожий момент. Но это часть футбола, ведь мы играем для зрителей. Теперь этот эпизод будут много обсуждать и смаковать, потому что он очень редкий», — сказал Радченко «Чемпионату».

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