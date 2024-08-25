«Леганес» выиграл у «Лас-Пальмаса», «Алавес» и «Бетис» поделили очки

Подошли к концу два поединка второго тура испанской Примеры.

«Леганес» на своем поле обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:1. В составе хозяев поля забили Хуан Крус и Энрик Франкеса, а за гостей отличился Сандро Рамирес.

Футбол. Испания. Примера Леганес — Лас-Пальмас 2:1 Голы: 1:0 Хуан Крус (71'), 2:0 Энрик Франкеса (85'), 2:1 Сандро Рамирес (90 + 3') Леганес: Хуан Сориано, Валентен Розье, Аритц Аранбарри, Серхио Гонсалес, Хавьер Эрнандес, Дарко Брашанац (Ренато Тапиа, 62'), Иван Неу, Даниэль Раба (Хуан Крус, 62'), Сейдуба Сиссе (Энрик Франкеса, 82'), Оскар Родригес (Adrià Altimira, 87'), Мигель Де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 82') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Скотт Маккена, Алекс Муньос (Хайме Мата, 78'), Алекс Суарес (Viti Rozada, 65'), Альберто Молейро (Энзо Луаодис, 66'), Хавьер Муньос, Кирьян Родригес (Manuel Fuster, 87'), Оливер Макбарни, Сандро Рамирес, Марвин Парк (Бенито Рамирес, 78'), Mika Marmol Предупреждения: Мигель Де ла Фуэнте (39'), Кирьян Родригес (45 + 2')

У «Леганеса» теперь четыре балла и пятая позиция в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» один балл и 14-я строчка.

Календарь и таблица испанской Примеры

В еще одной игре «Алавес» и «Бетис» сыграли вничью. Команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Бетис 0:0 Алавес: Антонио Сивера, Абдель Абкар, Александар Седлар, Мануэль Санчес, Кевин Гарсиа (Карлос Бенавидес, 77'), Антонио Бланко, Андер Гевара (Хон Гуриди, 77'), Стоичков (Карлос Мартин, 61'), Карлос Висенте (Мусса Диарра, 89'), Томас Конечни (Лука Ромеро, 61'), Facundo Tenaglia Бетис: Руи Силва, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 46'), Диего Льоренте, Марк Бартра (Натан, 86'), Юссуф Сабали, Пабло Форнальс (Родриго Эрнандес, 76'), Марк Рока, Вилльям Карвалью, Айтор Руйбаль (Эсекьель Авила, 63'), Хуанми (Абде Эззальзули, 63'), Набиль Фекир Предупреждения: Александар Седлар (4'), Хуанми (27'), Ромен Перро (64'), Марк Рока (77'), Эсекьель Авила (89') Удаление: Александар Седлар (86')

«Бетис» с двумя очками идет десятым, а «Алавес» с одним баллом занимает 17-ю позицию.