Батраков: Ключевой момент — это третий забитый мяч в самом начале второго тайма

Полузащитниквысказался о матче против(3:2).

«Ключевой момент — это третий забитый мяч в самом начале второго тайма. К сожалению, расстраивает, что потом отдали инициативу и нас поджали. Но это футбол, такое бывает. Будем делать работу над ошибками.

Мне кажется, я сыграл уже достаточно игр, чтобы привыкнуть к этому уровню. Теперь нужно только прогрессировать, работать и не останавливаться», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в РПЛ. У «Ростова» восемь баллов и восьмая строчка.