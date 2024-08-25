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    Батраков: Ключевой момент — это третий забитый мяч в самом начале второго тайма

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о матче против «Ростова» (3:2).

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Ключевой момент — это третий забитый мяч в самом начале второго тайма. К сожалению, расстраивает, что потом отдали инициативу и нас поджали. Но это футбол, такое бывает. Будем делать работу над ошибками.

    Мне кажется, я сыграл уже достаточно игр, чтобы привыкнуть к этому уровню. Теперь нужно только прогрессировать, работать и не останавливаться», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

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    «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в РПЛ. У «Ростова» восемь баллов и восьмая строчка.

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