Алисон высказался о возможном переходе Мамардашвили в «Ливерпуль»

Голкиперподелился мнением о возможном трансфере вратаряв стан «мерсисайдцев».

«Клубу нужно готовиться к будущему. Я знал об интересе к Мамардашвили ещё до того, как об этом начали писать СМИ. Это хороший посыл для меня, потому что клуб заботится о будущем.

Со своей стороны могу сказать, что пока у меня есть контракт, я счастлив в клубе, а клуб счастлив со мной — я останусь», — приводит слова Бекера Marca.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» близок к соглашению с «Валенсией» по поводу трансфера Мамардашвили за 35 млн. евро.

В нынешнем сезоне грузинский голкипер провел за испанскую команду 2 матча в рамках Примеры, в которых пропустил 5 голов.