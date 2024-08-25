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    Алисон высказался о возможном переходе Мамардашвили в «Ливерпуль»

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    Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился мнением о возможном трансфере вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили в стан «мерсисайдцев».

    Алисон Бекер — голкипер «Ливерпуля»
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    Алисон Бекер — голкипер «Ливерпуля»

    «Клубу нужно готовиться к будущему. Я знал об интересе к Мамардашвили ещё до того, как об этом начали писать СМИ. Это хороший посыл для меня, потому что клуб заботится о будущем.

    Со своей стороны могу сказать, что пока у меня есть контракт, я счастлив в клубе, а клуб счастлив со мной — я останусь», — приводит слова Бекера Marca.

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    • Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» близок к соглашению с «Валенсией» по поводу трансфера Мамардашвили за 35 млн. евро.

    В нынешнем сезоне грузинский голкипер провел за испанскую команду 2 матча в рамках Примеры, в которых пропустил 5 голов.

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