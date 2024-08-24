Алонсо: Не считаю «Байер» фаворитом чемпионата Германии

Наставник «Байера»назвал фаворита чемпионата Германии.

В первом туре нового сезона Бундеслиги леверкузенцы взяли верх над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 3:2.

«Я не считаю нас фаворитами. Самые большие шансы на титул имеет "Бавария". Мы намерены начать хорошо сезон и показывать отличный футбол.

Наша цель — сохранить место в топ‑4. Это вполне реально. У "Байера" хороший состав, с которым можно двигаться от игры к игре», — цитирует Хаби Алонсо Sky Sport Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Байер» является действующим чемпионом страны. Во 2-м туре команда 31 августа примет «РБ Лейпциг».