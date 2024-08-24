«Фулхэм» одолел «Лестер» во втором туре АПЛ

Завершились два матча 2-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Фулхэм» обыграл «Лестер» со счетом 2:1.

В составе «дачников» голы забили Эмиль Смит-Роу на 18-й минуте и Алекс Айуоби на 70-й минуте.

Единственный гол у «Лестера» записал на свой счет Ваут Фас на 38-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Лестер 2:1 Голы: 1:0 Эмиль Смит-Роу (18'), 1:1 Ваут Фас (38'), 2:1 Алекс Айуоби (70') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Андреас Перейра (Харрисон Рид, 86'), Саша Лукич, Эмиль Смит-Роу (Гарри Уилсон, 69'), Адама Траоре (Томас Кейрни, 70'), Алекс Айуоби, Родриго Мунис (Рауль Хименес, 80') Лестер: Мадс Хермансен, Виктор Кристансен (Кейси Макатир, 85'), Ваут Фас, Янник Вестергор, Джеймс Джастин, Факундо Буонанотте (Оливер Скипп, 71'), Вильфред Ндиди, Гарри Уинкс, Джейми Варди (Стефи Мавидиди, 71'), Бобби Декордова-Рид (Джордан Айю, 63'), Abdul Fatawu Предупреждения: Виктор Кристансен (59'), Гарри Уилсон (72'), Marco Silva (82'), Томас Кейрни (90 + 2'), Янник Вестергор (90 + 5')

После этого матча «Фулхэм» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 3 очками. «Лестер» — на 14-й позиции (1 балл).

В параллельном матче «Ноттингем Форест» минимально одолел «Саутгемптон» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче гости забили на 70-й минуте, отличился Морган Гиббс-Уайт.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Ноттингем Форест 0:1 Гол: 0:1 Морган Гиббз-Уайт (70') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Тейлор Харвуд-Беллис (Чарли Тейлор, 76'), Ян Беднарек, Джек Стивенс, Юкинари Сугавара (Кэмерон Арчер, 72'), Кайл Уолкер-Питерс, Флинн Даунс, Джо Арибо (Матеуш Фернандеш, 76'), Адам Армстронг (Самуэль Эдози, 71'), Бен Бреретон, Will Smallbone (Tyler Dibling, 84') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мурилло, Никола Миленкович, Неко Уильямс, Каллум Хадсон-Одои (Вийи Боли, 90'), Морган Гиббз-Уайт (Жота Силва, 90'), Эллиот Андерсон (Николас Домингес, 75'), Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 66'), Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 76'), Энтони Эланга Предупреждения: Адам Армстронг (11'), Nuno Espirito Santo (20'), Флинн Даунс (29'), Ибраим Сангаре (54'), Крис Вуд (61'), Ян Беднарек (82'), Николас Домингес (88')

«Ноттингем Форест» занимает 4-е место в таблице АПЛ (4 очка), а «Саутгемптон» — на 16-й позиции без набранных баллов.