Джикия: Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен

Бывший защитникрассказал о своем будущем.

«Я нахожусь в активном поиске команды. Есть варианты. Над ними и работаем.

Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там и делаю все, что возможно.

Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень.

"Локомотив"? Много что пишут, "Локомотив" — хорошая команда, я провел там 10 лет. Ничего больше, что писали, нет», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сейчас Джикия находится в статусе свободного агента.