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    Джикия: Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен

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    Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем будущем.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Я нахожусь в активном поиске команды. Есть варианты. Над ними и работаем.

    Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там и делаю все, что возможно.

    Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень.

    "Локомотив"? Много что пишут, "Локомотив" — хорошая команда, я провел там 10 лет. Ничего больше, что писали, нет», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что сейчас Джикия находится в статусе свободного агента.

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