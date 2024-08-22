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    • «Крылья Советов» подпишут хорватского защитника
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    «Крылья Советов» подпишут хорватского защитника

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    «Крылья Советов» в ближайшее время могут объявить о переходе защитника Доминика Ороза.

    Доминик Ороз
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    Доминик Ороз

    Ороз в настоящее время находится в Москве, где проходит медицинское обследование для перехода в «Крылья Советов», сообщает Sport24.

    В случае положительных результатов медобследования, хорват улетит из России для получения рабочей визы и уже на следующей неделе присоединится к самарской команде.

    По данным журналиста Ивана Карпова, Ороз уже согласовал с «Крыльями» условия трехлетнего контракта.

  • Источник: Дзюба перейдет в «Крылья Советов»
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    • Ороз находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с нидерландским «Витессом».

    Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Ороза в 400 тысяч евро.

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