«Крылья Советов» подпишут хорватского защитника

в ближайшее время могут объявить о переходе защитника

Ороз в настоящее время находится в Москве, где проходит медицинское обследование для перехода в «Крылья Советов», сообщает Sport24.

В случае положительных результатов медобследования, хорват улетит из России для получения рабочей визы и уже на следующей неделе присоединится к самарской команде.

По данным журналиста Ивана Карпова, Ороз уже согласовал с «Крыльями» условия трехлетнего контракта.

Ороз находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с нидерландским «Витессом».

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Ороза в 400 тысяч евро.