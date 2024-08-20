«Лилль» и «Буде-Глимт» одержали победы в первых матчах финала отбора ЛЧ

Обзор 1-х матчей финального квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одной из встреч «Лилль» всухую обыграл пражскую «Славию» со счетом 2:0.

В составе французской команды голы забили Джонатан Дэвид на 52-й минуте и Эдон Жегрова на 77-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Лилль — Славия П 2:0 Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (52'), 2:0 Эдон Жегрова (77') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Тьяго Сантос, Габриэль Гудмундссон (Исмаили, 90'), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Нгаэль Мукау, 90'), Эдон Жегрова, Реми Кабелла, Джонатан Дэвид (Андрей Илич, 90') Славия П: Давид Зима, Иго Огбу, Томаш Голеш, Лукаш Провод, Оскар Дорли, Христос Зафейрис (Filip Prebsl, 75'), Лукаш Масопуст (Ян Борил, 53'), Томаш Хоры (Моймир Хитил, 75'), Иван Шранц (Матей Юрасек, 75'), El Hadji Malick Diouf, Antonin Kinsky Предупреждения: Тома Мёнье (18'), Лукаш Масопуст (35'), Оскар Дорли (67'), Бафоде Диаките (89')

Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в Праге (Чехия). Начало игры — в 22:00 мск.

В параллельном матче норвежский «Буде-Глимт» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:1.

У хозяев голы забили Один Бёртуфт на 52-й минуте и Исак Дубвик на 62-й минуте.

Единственный гол в составе «Црвены Звезды» записал на свой счет Огнен Мимович на 75-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Будё-Глимт — Црвена Звезда 2:1 Голы: 1:0 Odin Luras Bjortuft (52'), 2:0 Исак Дюбвик Мяяття (62'), 2:1 Ognjen Mimovic (75') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет (Ульрик Салтнес, 65'), Исак Дюбвик Мяяття (Филип Синкернагель, 66'), Хокон Эвьен, Йенс Хёуге, Odin Luras Bjortuft, Jostein Gundersen, Kasper Hogh (Sondre Auklend, 85') Црвена Звезда: Милан Родич (Ognjen Mimovic, 56'), Урош Спаич, Нассер Джига, Соль Ён Ву, Михайло Илич, Петер Оладейи Олайинка (Далсью Гомес, 85'), Мирко Иванич, Лука Илич (Милсон, 66'), Хван Ин Бом, Шериф Ндиайе (Бруно Дуарте, 66'), Тими Элшник Предупреждения: Петер Оладейи Олайинка (45 + 1'), Мирко Иванич (70'), Фредрик Бьёркан (77')

Ответная игра между этими коллективами состоится также 28-го августа в 22:00 мск. Место встречи — Белград (Сербия).