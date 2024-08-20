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    Квеквескири: «Факел» изменится в ближайшее время

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    Хавбек «Факела» Ираклий Квеквескири надеется, что команда улучшит игру в скором времени.

    Ираклий Квеквескири
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    Ираклий Квеквескири

    В пятом туре РПЛ «Факел» уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:3.

    «В матче со "Спартаком" два быстрых гола повлияли на игру. "Факел" не играл никогда так, как играет сейчас. Это наши внутренние проблемы, мы их сами решим. Не может быть всё время чёрная полоса.

    Скоро всё пойдёт в гору. Такого "Факела" точно не будет — он изменится в ближайшее время. Как это сделать, мы решим в раздевалке. Внутри сами это определим», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» в пяти матчах РПЛ нового сезона набрал лишь одно очко.

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