«Вальядолид» — «Эспаньол»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

Рауль Моро Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 25-й минуте забил 21-летний испанский нападающий Рауль Моро.
Во втором тайме гости владели инициативой, но так и не смогли поразить ворота соперника.
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Вальядолид — Эспаньол 1:0
Гол: 1:0 Рауль Моро (23') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Луис Перес, Санчес Хавьер (Станко Юрич, 62'), Эрай Джёмерт (Давид Торрес, 82'), Кике Перес (Chuki, 82'), Селим Амалла (Иван Санчес, 70'), Амат Ндиайе (Victor Meseguer, 70'), Рауль Моро, Мамаду Силла, Flavien Boyomo, Lucas Rosa Эспаньол: Жоан Гарсия Понс, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Омар Эль-Хилали, Альваро Техеро (Jofre Carreras, 70'), Алехо Велис (Antoniu Roca, 70'), Поль Лосано (Алекс Краль, 57'), Пере Милья (Ирвин Кардона, 57'), Хавьер Пуадо, Jose Gragera (Альваро Агуадо, 78') Предупреждения: Antoniu Roca (72'), Lucas Rosa (80'), Ирвин Кардона (87')
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «Вальядолид» встретится с «Реалом», а «Эспаньол» с «Реалом Сосьедад».