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    «Реал Сосьедад» начал чемпионат с поражения от «Райо Вальекано»

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

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    В первом туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» неожиданно проиграл у себя «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

    Серхио Камельо
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    Серхио Камельо

    В первом тайме забитых мячей не было. Гости смогли открыть счет на 67-й минуте после точного удара Хорхе де Фрутоса.

    На 84-й другой нападающий Серхио Камельо удвоил преимущество «Райо Вальекано».

    Хозяева смогли забить лишь гол престижа на 90+8-й минуте, он на счету Мартина Субименди.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Райо Вальекано 0:2
    Голы: 0:1 Хорхе де Фрутос (67'), 0:2 Серхио Камельо (84'), 1:2 Мартин Субименди (90 + 8') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 76'), Ариц Элустондо, Хон Пачеко, Хави Лопес, Брайс Мендес, Беньят Туррьентес (Серхио Гомес, 68'), Урко Гонсалес (Мартин Субименди, 46'), Такэфуса Кубо (Андер Барренечеа, 68'), Микель Оярсабаль (Лука Сучич, 83'), Шеральдо Бекер Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Андрей Рациу (Иван Балью, 80'), Ранди Нтекья (Серхио Камельо, 63'), Джонатан Монтьель, Оскар Валентин, Унаи Лопес (Херард Гумбау, 46'), Иси Паласон, Хорхе де Фрутос (Пеп Чаварриа, 76') Предупреждения: Урко Гонсалес (27'), Унаи Лопес (32'), Флорьян Лежён (53'), Ранди Нтекья (57'), Адриан Эмбарба (58'), Хон Арамбуру (90 + 4')

    Во втором туре «Реал Сосьедад»сыграет на выезде с «Эспаньолом», а «Райо Вальекано» с «Хетафе».

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