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    Левандовский: Моя цель в сезоне — забивать голы

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о победе над «Валенсией» (2:1) в матче 1-го тура Примеры. Нападающий отметился дублем.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Очень сложный матч, в котором участвовало много молодых ребят… Очень сложное поле. Теперь у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.

    Молодежь сегодня сыграла очень хорошо. Самое главное, что мы уезжаем с тремя очками. Было очень важно сделать счет 1:1 до конца первого тайма. Последние несколько минут мы держали игру под контролем.

    Моя цель в сезоне — забивать голы. Очень важно начать так, чтобы обрести уверенность», — приводит слова Левандовского Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем сезоне «Барселона» финишировала на 2-м месте в таблице Примеры.

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