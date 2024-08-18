Левандовский: Моя цель в сезоне — забивать голы

Форвард «Барселоны»высказался о победе над «Валенсией» (2:1) в матче 1-го тура Примеры. Нападающий отметился дублем.

«Очень сложный матч, в котором участвовало много молодых ребят… Очень сложное поле. Теперь у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Молодежь сегодня сыграла очень хорошо. Самое главное, что мы уезжаем с тремя очками. Было очень важно сделать счет 1:1 до конца первого тайма. Последние несколько минут мы держали игру под контролем.

Моя цель в сезоне — забивать голы. Очень важно начать так, чтобы обрести уверенность», — приводит слова Левандовского Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем сезоне «Барселона» финишировала на 2-м месте в таблице Примеры.