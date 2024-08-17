«Валенсия» дома сыграет с «Барселоной» в рамках 1-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Валенсия»

«Валенсия» заняла девятое место по итогам прошлого сезона чемпионата Испании. «Летучие мыши» набрали 49 очков в 38-ми матчах при 13-ти победах, 10-ти ничьих и 15-ти поражениях.

В межсезонье у подопечных Рубен Бараха было целых семь товарищеских матчей. Победить удалось лишь дважды — испанский «Бенидорм» (3:1) и франкфуртский «Айнтрахт» (3:2). Матчи против «Кастельона» (0:0) и «Леванте» (0:0) завершились вничью, а «Алавесу» (0:1), ПСВ (1:2) и «Лидсу» (1:2) «Валенсия» проиграла.

«Барселона»

«Барселона» завершила прошлый сезон без трофеев. Каталонцы стали вторыми в Ла Лиге, отстав от «Реала» на 10 очков. Из Лиги Чемпионов и Лиги Европы вылетели на стадии четвертьфиналов, а в финале Суперкубка Испании крупно проиграли «Реалу» (1:4).

«Сине-гранатовые» все же попрощались с главным тренером Хави и поставили на его место Ханса-Дитера Флика. С новым наставником «Барселона» сыграла три товарищеских матча. Каталонский клуб одолел «Олот» (1:0), «Манчестер Сити» (3:2, пен.) и мадридский «Реал» (2:1). Матчи против «Милана» (2:3, пен.) и «Монако» (0:3) завершились поражениями.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги матч в Валенсии завершился вничью (1:1), а в Барселоне сильнее оказались хозяева поля — 4:2. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонцев 7 побед, «Валенсия» выиграла один раз и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» с коэффициентом 1.78.