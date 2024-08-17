Действующий чемпион Италии «Интер» начнет новый сезон Серии А гостевым матчем с «Дженоа». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Дженоа»

В прошлом сезоне Серии А «Дженоа» под руководством Альберто Джилардино

занял 11-е место. Команда из города Генуя набрала 49 очков в 38-ми матчах при 12-ти победах, 13-ти ничьих и 13-ти поражениях.

Летом «красно-синие» провели четыре спарринга, три из которых были с итальянскими клубами. Так «Дженоа» одержал победы над «Венецией» (3:1), «Мантова» (3:2) и проиграл «Брешии» (0:2). В заключительной товарищеской игре подопечные Джилардино одолели «Монако» (2:1).

«Интер»

«Интер» стал чемпионом Италии прошлого сезона, выиграв Серию А с отрывом в 19 очков от второго места. «Нерадзурри» в 20-й раз покорился данный турнир. Больше побед только у «Ювентуса» — 36.

В межсезонье клуб из Милана сыграл 6 матчей. Подопечные Симоне Индзаги одержали три победы кряду, одолев «Лугано» (3:2), «Пергокрема» (2:1) и «Лас-Пальмас» (3:0), но затем в игре итальянской команды что-то разладилось. В трех других матчах «Интер» сыграл вничью с клубом «Пиза» (1:1) и «Челси» (1:1), а «Аль-Иттихаду» проиграл со счетом 0:2.

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А в Генуе была зафиксирована ничья (1:1), а в Милане

сильнее оказался «Интер» (2:1).

Всего в 10-ти последних матчах на счету «нерадзурри» 8 побед, две встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Интер» с коэффициентом 2.06.