17 августа в первом туре Серии А-2024/25 «Дженоа» на своем поле примет миланский «Интер». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: Клуб из Генуи прошлый розыгрыше Серии А завершил на 11 месте в таблице, значительно проиграв еврокубковой зоне.

«Дженоа» за всю дистанцию отпраздновал 12 викторий, а также по 13 раз играл вничью и уступал, разница мячей составила 45:45.

Последние матчи: В новом сезоне «грифоны» уже успели провести один поединок. На начальной стадии Кубка Италии они на своем поле минимально выиграли у скромной «Реджаны» со счетом 1:0. До этого они провели четыре товарняка, выиграв три из них при одном фиаско.

Не сыграют: У команды есть незначительные проблемы с составом.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: За предыдущие десять встреч с учетом всех турниров «Дженоа» проиграл только в двух случаях. Также за этот период коллектив расписал одну мировую и отпраздновал аж семь викторий. И только в двух матчах за это время он не смог забить.

«Интер»

Турнирное положение: В прошлом сезоне миланский клуб выиграл чемпионский титул, опередив ближайшего преследователя аж на 19 очков.

«Интер» смог выиграть 29 матчей из 38 проведенных, семь игр свел вничью и дважды уступал, забил 89 мячей при всего 22 пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Змеи» в новом сезоне еще не проводили официальных игр. У них в межсезонье только шесть товарняков. В них они отпраздновали три виктории, раз уступили и дважды играли вничью. Одна из мировых состоялась накануне с «Челси» — 1:1.

Не сыграют: Петр Зелиньский и Марко Арнаутович травмированы.

Состояние команды: «Интер» также проиграл два матча из десяти минувших с учетом всех турниров и в этих проигранных поединках он к тому же не забивал. Еще за этот период времени «черно-синие» расписали четыре мировые и добились четырех викторий.

На трансферном рынки миланцы особой активности не проявили. И среди подписать можно выделить только покупку у «Сассуоло» за 29 миллионов евро полузащитника Давиде Фраттези.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Генуе эти команды расписали мировую со счетом 1:1

«Интер» не проигрывает «Дженоа» уже десять игр кряду, выиграв восемь из них

В пяти из семи предыдущих очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют: нет

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.60, победа «Дженоа» — 6.40, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.97 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем победу «Интера», который отлично играет против предстоящего противника, но не ждем очень результативной встречи. Поэтому делаем здесь комбинированную ставку — П2 + ТМ 3,5.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» + ТМ 3,5 за 2.06.

Прогноз: И также еще предлагаем поставить на сухую викторию миланцев, ведь они в пяти из семи предыдущих матчей с «Дженоа» не пропускали.

Ставка: «Интер» победит и не пропустит за 2.40.