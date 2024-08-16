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    Президент «Сочи» — о подписании Писарского: Нападающий с российским паспортом — позиция дефицитная

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    Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался о переходе нападающего Владимира Писарского из «Крыльев Советов» на правах аренды.

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    «Нападающий с российским паспортом — позиция дефицитная. Владимир — отличный футболист, после удачного сезона в "Оренбурге" его хотели подписать почти все топовые российские клубы. "Крылья Советов" и Писарский стилистически не совсем подходили друг другу. Надеюсь, в "Сочи" Владимир сумеет проявить свои лучшие качества и принесёт пользу команде», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    «Крылья Советов» приобрели Писарского в начале 2023 года у «Оренбурга». С тех пор он провел 40 матчей и забил семь мячей.

    Transfermarkt оценивает стоимость Писарского в один миллион евро.

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги после пяти туров.

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