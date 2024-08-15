Семин: Если переход состоится, то можно предполагать, что Дзюба в хороших кондициях

Бывший главный тренервысказался по поводу возможного перехода

«Сейчас нельзя сказать, в каких он физических кондициях. Но стоит отметить, что когда он перешел в "Локомотив", он профессионально сработал и сильно помог команде. Тренеру и руководителям в связи с их сложной ситуацией в турнирной таблице вполне могут быть нужны такие игроки, как Артем.

Можно констатировать, что Артем прекрасно провел свое время в "Локомотиве". Можно еще добавить, что у него было немало переходов: и в тульский "Арсенал", и в "Локомотив", и везде он прекрасно себя проявлял. Если этот переход состоится, значит можно предполагать, что он в хороших кондициях», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.