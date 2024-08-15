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    Пятибратов: Я еще не досконально знаю возможности игроков, мы знакомимся

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    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о предстоящем матче против «Акрона» в Кубке России.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Я еще не досконально знаю возможности игроков, мы знакомимся. Многих ребят знаю хорошо. Это обычная ситуация. Думаю, не потребуется много времени, чтобы разобраться во всем.

    Много мы не смогли успеть сделать, но ребята находятся в хорошем физическом состоянии, это заслуга предыдущего тренерского штаба. Постарались некоторые вещи внедрить, на которых мы будем дальше делать акцент.

    Футбол будет современный и сбалансированный. Мы должны понимать, что можем играть и в оборону, и в атаку в зависимости от плана на игру. Мы хотели бы быть очень мобильными, агрессивными, много атаковать. Вопрос в том, насколько быстро ребята примут то, что мы будем предлагать. Равнодушных в нашей команде не будет. Надо срочно и быстро вернуть вот это наше любимое "наглецы". Мне лично в последнее время не очень нравилось, как некоторые позволяли себе высказываться о нашей команде», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

    Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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