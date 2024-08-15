15 августа в Кубке России Путь РПЛ по футболу сыграют «Факел» и «Акрон». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: после одного матча в Кубке России у воронежского «Факела» нет набранных очков.

Последние матчи: в первом туре группового этапа команда уступила с разгромным счетом «Зениту» (0:3). Чемпион России был на голову сильнее в этой встрече и заслуженно победил.

В чемпионате России «Факел» проиграл в последнем туре на выезде «Крыльям Советов» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

Не сыграют: дисквалифицирован молодой полузащитник Багамаев.

Состояние команды: в отставку был отправлен главный тренер Игорь Черевченко, спасший в прошлом сезоне команду от вылета в Первую лигу. Скорее всего, вернется в «Факел» Дмитрий Пятибратов, который ставил гораздо более открытый футбол, чем прежний наставник, и знает половину нынешнего состава.

«Акрон»

Турнирное положение: после одного матча «Акрон» не имеет очков в Кубке России.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первом туре подопечные Заурбека Тедеева уступили с разгромным счетом казанскому «Рубину» (0:4), выглядев намного слабее во всех компонентах.

В чемпионате России «Акрон» сыграл в гостях вничью с «Оренбургом» (2:2) и уступил дома московскому «Динамо» (0:2).

Не сыграют: травмирован полузащитник Артур Галоян.

Состояние команды: в команде продолжаются масштабные изменения в составе, во время межсезонья она обновилась почти на 70%. Понятно, что футболистам требуется время сыграться, а тренерскому штабу понять сильные и слабые стороны своих игроков. Пока «Акрон» лихорадит, он чередует неплохие и провальные матчи, но это понятный и болезненный процесс роста клуба.

Статистика для ставок

В этом сезоне соперники уже встретились во втором туре, и тогда «Акрон» победил со счетом 2:0

В 2021 году в рамках Первой лиги они обменялись домашними победами (2:0 выиграл «Акрон», а 1:0 — «Факел»)

В РПЛ у «Акрона» 4 очка и разница 6:7, а у «Факела» одно очко и 1:7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,35, а на «Акрон» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: обычно при новом главном тренере команда преображается, так как игроки стараются проявить себя и завоевать место в основном составе. Также скажется мощнейшая поддержка воронежских болельщиков, которые будут гнать своих любимцев вперед. В игре «Акрона» пока дисбаланс и нет компактности, зато в атаке все довольно неплохо, но сзади полно проблем.

Ставка: обе забьют за 1,77.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, в составах будет ротация и игровые связи будут нарушены.

Ставка: тотал больше 3,5 за 3,30.