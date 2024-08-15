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    Мусаев: «Ахмат» будет пытаться пользоваться пространством у нас за спиной

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями перед матчем 2-го тура группового этапа Кубка России с «Ахматом».

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Ахмат будет играть в средний блок. У них два быстрых нападающих, Бериша в составе. Будут пытаться пользоваться пространством у нас за спиной. Могут нас встречать высоко, у них есть предпосылки, они хорошо готовы физически.

    Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

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