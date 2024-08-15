Мусаев: «Ахмат» будет пытаться пользоваться пространством у нас за спиной

Главный тренерподелился мыслями перед матчем 2-го тура группового этапа Кубка России с

«Ахмат будет играть в средний блок. У них два быстрых нападающих, Бериша в составе. Будут пытаться пользоваться пространством у нас за спиной. Могут нас встречать высоко, у них есть предпосылки, они хорошо готовы физически.

Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Ахматом» стартовал в 20:30 мск. Следите за ходом поединка по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.