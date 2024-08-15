Булыкин: Таким нападающим, как Дзюба, скорость не сильно важна

Бывший футболист сборной Россиивысказался по поводу возможного перехода

«Я думаю, что Артём Дзюба может помочь многим клубам за счёт борьбы, желания, а также прострелов с фланга. Конечно, у него уже не та скорость, но таким нападающим она не сильно важна. Потому что в борьбе за мяч мало, кто может так хорошо бороться, как габаритные форварды.

Поэтому он, конечно, может помочь "Крыльям Советов". Но возникает вопрос в деньгах и желании. Может быть, он просто хочет поиграть и потренироваться полгода, а потом уехать в Китай или же вновь проявить себя в РПЛ. Поэтому руководству самарской команды нужно взвесить все плюсы и минусы. Но если Генич сказал, что Дзюба переходит, значит практически всё согласовано», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.