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    Пятибратов высказался о назначении в «Факел»

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    Новый наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал свое назначение. На этом посту специалист сменил Игоря Черевченко.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «С "Факелом" и Воронежем у меня связаны только добрые воспоминания — я не раз об этом говорил ранее. Рад возвращению в родной для меня клуб, это большая ответственность. Готов приложить все усилия, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Уверен, у нас есть потенциал для роста. Хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие. И, конечно, ожидаю встречи с нашими горячими болельщиками — вместе с ними мы сможем преодолеть любые трудности», — цитирует Пятибратова пресс-служба воронежцев.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» неудачно начал новый сезон. Команда с одним очком идет на последнем, 16-м месте в таблице.

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