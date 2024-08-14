Пятибратов высказался о назначении в «Факел»

Новый наставник «Факела»прокомментировал свое назначение. На этом посту специалист сменил

«С "Факелом" и Воронежем у меня связаны только добрые воспоминания — я не раз об этом говорил ранее. Рад возвращению в родной для меня клуб, это большая ответственность. Готов приложить все усилия, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Уверен, у нас есть потенциал для роста. Хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие. И, конечно, ожидаю встречи с нашими горячими болельщиками — вместе с ними мы сможем преодолеть любые трудности», — цитирует Пятибратова пресс-служба воронежцев.

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» неудачно начал новый сезон. Команда с одним очком идет на последнем, 16-м месте в таблице.