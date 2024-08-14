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    «Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы на Кубок России

    «Крылья Советов» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Появились составы самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака» на игру второго тура группового этапа Кубка России.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Иванисеня, Орозко, Дмитриев, Бабаев, Цыпченко.

    Запасные: Фролов, Недоспасов, Солдатенков, Грибакин, Рассказов, Галдамес, Костанца, Витюгов, Ежов, Олейников, Шитов, Попов.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Медина, Маркиньос, Виллиан Жозе.

    Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Гузиев, Рябчук, Умяров, Барко, Бонгонда, Зиньковский, Угальде, Зорин, Мелешин.

    Матч пройдет в Самаре и начнется в 19.30 мск. Прогноз на него можно посмотреть по ссылке.

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