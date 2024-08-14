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    Де Рон: Верю, что «Аталанта» сможет победить «Реал»

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Аталанта
    Хавбек «Аталанты» Мартен де Рон надеется, что команда сможет удачно сыграть против «Реала». Он отметил, что у футболистов серьезная мотивация.

    Мартен де Рон
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    Мартен де Рон

    «Будем надеяться, что мы сможем подарить болельщиками такие же улыбки, как в Дублине. Мы мотивированы и готовы к завтрашнему матчу. Нам нужно играть в свой футбол, у нас своя философия и своя манера игры. Это требует уважения и большого мужества на поле, но я верю, что мы сможем победить "Реал".

    Я сочувствую травмированным, я оказался в такой же ситуации в финале Лиги Европы, так что я знаю, каково это. Мы должны играть и за них, с еще большим энтузиазмом и мотивацией. Все в наших руках, и мы должны показать это на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА де Рона.

    «Аталанта» сыграет с «Реалом» 14 августа. Матч состоится в Польше.

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