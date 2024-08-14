Брозович объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Хавбек саудовского «Аль-Насра» и сборной Хорватиипринял решение завершить карьеру в национальной команде.

«На самом деле для этого прощального письма будет достаточно одной цифры. 99. Так много раз я имел честь выступать за сборную Хорватии по футболу, и с этим номером я закончу свою карьеру в команде.

Для Хорватии я всегда отдавал 100 процентов своих усилий, энергии, силы и страсти. Я чувствую, что с Хорватией я прошел и выполнил все, что мог пожелать.

По многим причинам трудно попрощаться с командой. Я знаю, как сильно я буду скучать по всему этому. Но караван должен идти дальше, и те из нас, кто уходят, остаются самыми большими поклонниками», — написал Брозович.

Всего 31-летний Брозович провел в сборной Хорватии 99 игр, забил 7 мячей. В его активе есть серебряные и бронзовые медали чемпионата мира.