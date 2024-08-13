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    Тарханов: У «Факела» начнутся проблемы после увольнения Черевченко

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    Известный тренер Александр Тарханов высказался по поводу увольнения Игоря Черевченко с поста главного тренера воронежского «Факела».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    Новым главным тренером «Факела» стал Дмитрий Пятибратов.

    «Отставка Черевченко в "Факеле" — поспешное решение, потому что он не так давно принял команду. Но нет результата, поэтому произошла эта отставка.

    Что касается частых смен тренеров в "Факеле", то у нас сейчас такие руководители клубов, которые не дают возможность доработать и воплотить свои идеи.

    Взять того же Ташуева, почему его уволили? Он выручил "Факел" и выстроил игру. Когда происходят отставки, то сразу начинаются проблемы в команде.

    К примеру, много говорят, что надо увольнять Гаранина из "Черноморца". Я не видел, чтобы команда играла плохо, но есть моменты, над которыми надо работать, а для этого нужно время», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

    «Факел» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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