Тарханов: У «Факела» начнутся проблемы после увольнения Черевченко

Известный тренервысказался по поводу увольненияс поста главного тренера воронежского

Новым главным тренером «Факела» стал Дмитрий Пятибратов.

«Отставка Черевченко в "Факеле" — поспешное решение, потому что он не так давно принял команду. Но нет результата, поэтому произошла эта отставка.

Что касается частых смен тренеров в "Факеле", то у нас сейчас такие руководители клубов, которые не дают возможность доработать и воплотить свои идеи.

Взять того же Ташуева, почему его уволили? Он выручил "Факел" и выстроил игру. Когда происходят отставки, то сразу начинаются проблемы в команде.

К примеру, много говорят, что надо увольнять Гаранина из "Черноморца". Я не видел, чтобы команда играла плохо, но есть моменты, над которыми надо работать, а для этого нужно время», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

«Факел» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.