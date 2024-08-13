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    «Оренбург» — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка России «Оренбург» — «Локомотив»

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    «Оренбург»
    «Оренбург» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» представляет группу B, в которой также находятся «Локомотив», «Ростов» и «Химки». В первом туре уральцы играли в гостях против подмосковной команды и уступили со счетом 0:1, пропустив в самой концовке встречи.

    Новый сезон РПЛ подопечные Давида Деограсии начали с победы над московским «Спартаком» (2:0). Однако в дальнейших трех матчах «Оренбург» так и не смог никого обыграть — ничьи с «Ахматом» (0:0) и «Акроном» (2:2) и поражение от ЦСКА (1:5). После 4-х туров «газовики» занимают 8-ю строчку в турнирной таблице.

    «Локомотив»

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    «Локомотив» подтвердил статус фаворита группы, одержав победу в первом туре над «Ростовом». Матч закончился со счетом 1:0 благодаря голу Ракова на 78-й минуте.

    В чемпионате России у «железнодорожников» тоже все очень неплохо. Команда под руководством Михаила Галактионова набрала 9 очков в 3-х матчах и на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице. В крайнем туре «Локомотив» дома уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись гостевыми победами — 2:0 в Москве и 2:0 в Оренбурге. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Локомотива» 8 побед, «Оренбург» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» с коэффициентом 1.88.

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