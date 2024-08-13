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    Канчельскис: «Факел» намерен превзойти рекорд «Палермо», где уволили 8 тренеров за сезон

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    Знаменитый российский футболист Андрей Канчельскис высказал свое мнение по поводу увольнения Игоря Черевченко из воронежского «Факела».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Конечно, Черевченко надо было дать шанс и побольше времени в "Факеле". В клубе все так быстро делают и хотят сразу результат. Честно говоря, для меня это непонятное решение, но это решение "Факела".

    В прошлом сезоне клуб уже уволил трех тренеров, и этим команда похожа на "Палермо". Там президент Дзампарини за сезон уволил восемь тренеров! Видимо, в "Факеле" хотят побить этот рекорд», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После четырех туров «Факел» идет на последнем 16-м месте с одним очком в таблице РПЛ.

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