Канчельскис: «Факел» намерен превзойти рекорд «Палермо», где уволили 8 тренеров за сезон

Знаменитый российский футболиствысказал свое мнение по поводу увольненияиз воронежского «Факела».

«Конечно, Черевченко надо было дать шанс и побольше времени в "Факеле". В клубе все так быстро делают и хотят сразу результат. Честно говоря, для меня это непонятное решение, но это решение "Факела".

В прошлом сезоне клуб уже уволил трех тренеров, и этим команда похожа на "Палермо". Там президент Дзампарини за сезон уволил восемь тренеров! Видимо, в "Факеле" хотят побить этот рекорд», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После четырех туров «Факел» идет на последнем 16-м месте с одним очком в таблице РПЛ.