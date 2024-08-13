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    «Факел» может провести ближайшие домашние матчи на запасном поле

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    «Факел» может провести два следующих домашних матча без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской области.

    Болельщики «Факела»
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    Болельщики «Факела»

    Правительство Воронежской области ранее приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Кроме того, обсуждалась возможность переноса массовых мероприятий, которые запланированы частными организациями.

    «По "Факелу" изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион "Локомотив" в Москве», — сказали ТАСС в пресс-службе Воронежской области.

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    • В ближайшем домашнем матче «Факел» сыграет 15 марта против тольяттинского «Акрона» в рамках пятого тура РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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