«Факел» может провести ближайшие домашние матчи на запасном поле

может провести два следующих домашних матча без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской области.

Правительство Воронежской области ранее приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Кроме того, обсуждалась возможность переноса массовых мероприятий, которые запланированы частными организациями.

«По "Факелу" изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион "Локомотив" в Москве», — сказали ТАСС в пресс-службе Воронежской области.

В ближайшем домашнем матче «Факел» сыграет 15 марта против тольяттинского «Акрона» в рамках пятого тура РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.