Мостовой: «Спартак» будет в топ-3 РПЛ

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от матча красно-белых против

Матч «Спартак» — «Ахмат» пройдет 11 августа в Москве, начало — в 20:00 мск.

«В матче "Спартак" — "Ахмат" будет похожая история, что в прошедшей игре с "Крыльями Советов". Красно-белые должны побеждать на классе, у меня нет никаких сомнений в этом.

Возможно, кто-то прочитает и скажет: "Это же ведь 'Ахмат', как так?" Но я не вижу, чтобы "Ахмат", который получил пять от "Локомотива", сможет что-то навязать "Спартаку".

Если бы игра проходила в Грозном, то грозненцы что-то бы противопоставили. Но "Спартак" сейчас на кураже и футболисты получают удовольствие от игры, поэтому сейчас всё за них.

Опять вспоминаем мои слова после матча с "Оренбургом", когда я сказал, что "Спартак" будет в тройке», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после трех туров. «Ахмат» находится на 14-й строчке.