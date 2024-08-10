ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 08:55
    • Шнайдер победила Гауфф в 1/8 финала турнира в Торонто
  • 22:46
    • «Ростов» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:36
    • Огунлейе из Германии выиграла золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
  • 21:54
    • Сборная Испании U23 по футболу завоевала золотые медали Олимпийских игр
  • 20:53
    • Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 м на Олимпиаде
    Все новости спорта

    Денисов запретил игрокам академии «Торпедо» смотреть матчи РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Торпедо РПЛ Футбол России
    Тренер академии московского «Торпедо» Игорь Денисов признался, что не разрешает своим игрокам смотреть матчи РПЛ.

    Игорь Денисов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Денисов

    «Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там всё сказано. Это плотность — никто не дает голову поднимать.

    Я играл против "Атлетико" Симеоне — там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причем все!

    Я смотрел статистику — у них Торрес и Коста делали объем работы как опорный полузащитник. Гризманн, который является большим футболистом, — он просто везде!

  • Денисов: Когда завершил карьеру, сказал супруге, что готов блевать от российского футбола
  • Читайте по теме

    • И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону — это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться», — сказал Денисов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» противостоять «Зениту»?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Старт сезона получится интересным
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Не стоит ждать результативного матча
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСВ — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры