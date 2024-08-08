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    Тен Хаг высказался об усилении «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, будет ли команда еще усиливаться этим летом.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Когда у нас появятся новости, мы расскажем о них. Вы видели рынок, на нем все довольно спокойно. Мы заключили две сделки. Все дело в сроках, рыночных вариантах, подходящем моменте.

    Я не вдаюсь в подробности относительно того, какую мы ведем работу в плане набора футболистов. Мы знаем, что делаем. Просто наберитесь терпения, и в нужный момент мы вам расскажем», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» стал только восьмым в минувшем сезоне чемпионата Англии.

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