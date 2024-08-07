Де Хеа может оказаться в Италии

Давид де Хеа Фото: globallookpress.com
Уточняется, что переговоры еще ведутся. «Фиорентина» уже согласилась заключить соглашение с голкипером контракт до 2026 года.
Де Хеа ушел из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. С тех пор он является свободным агентом. Transfermarkt оценивает вратаря в пять миллионов евро.
В июле СМИ писали, что голкипер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Испанец де Хеа провел 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах голкипер пропустил 590 мячей.