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    Де Хеа может оказаться в Италии

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    Испанский вратарь Давид де Хеа может оказаться в итальянской «Фиорентине», сообщил в социальных сетях журналист Николо Скира.

    Давид де Хеа
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    Давид де Хеа

    Уточняется, что переговоры еще ведутся. «Фиорентина» уже согласилась заключить соглашение с голкипером контракт до 2026 года.

    Де Хеа ушел из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. С тех пор он является свободным агентом. Transfermarkt оценивает вратаря в пять миллионов евро.

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    В июле СМИ писали, что голкипер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Испанец де Хеа провел 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах голкипер пропустил 590 мячей.

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