Анчелотти: У нас с Гасперини прекрасные отношения

Наставник мадридского «Реала»высказался о тренере «Аталанты»накануне матча за Суперкубок УЕФА.

По словам Анчелотти, у него с Гасперини отличные отношения.

Поединок пройдет 14 августа в Польше на стадионе «Национальный».

«У нас прекрасные отношения. Мы друзья. Наши отношения начались в "Ювентусе".

"Аталанта" стабильно играет в Европе благодаря Гасперини, и с тех пор, как он пришёл, они также очень хорошо играют в Италии.

Из команды вышло несколько отличных и важных игроков. Так что он проделал потрясающую работу и продолжает её делать», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.