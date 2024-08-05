Осинькин: «Спартак» переигрывал и доминировал

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«Исход матча был решен в первом тайме. Мы первые 15–20 минут были без моментов. Успевали перекрывать атаки "Спартака". После пропущенного гола у нас была плохая реакция. "Спартак" переигрывал и доминировал. Во втором тайме мы пытались вернуться в игру, но соперник обладает качественными игроками. Мы не смогли навязать ту борьбу, которая бы помогла исправить ситуацию.

Мы больше не играем с "Зенитом" и "Спартаком". Календарь у нас неплохой. Дальше у нас команды другие, но легких матчей не бывает. Мы у всех сильных команд не часто забирали очки. Можно сказать, что наш чемпионат еще не начался. Бейл и Ежов вернулись, да, они далеки от идеала, но готовы минут на 70. Добавляются новички, надеюсь, их будет больше. Нам нужен более глубокий состав. Какие‑то решения по трансферам принимаются, многих людей вы видели на поле. Идем дальше», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).