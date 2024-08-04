ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

4 августа состоится матч третьего тура РПЛ, в котором сыграют. Встреча пройдет в Москве.

Команды рассудит арбитр Сергей Иванов из Ростов-на-Дону.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Жемалетдинов, Зделар, Мусаев, Файзуллаев.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Рыбчинский, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья.

Прогноз на матча ЦСКА и «Оренбурга» доступен по ссылке.

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров РПЛ «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвертое место. ЦСКА (4) идет на третьей позиции.