Бакаев: И дебют, и победа — все идеально

Зелимхан Бакаев Фото: globallookpress.com
Игрок вышел на поле в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (3:2).
«Возвращение в Россию прошло успешно, потому что выиграли, непростой матч. Начало сложное было, но надеюсь, что с каждой игрой всё лучше будем. Показали характер и не опустили руки. Сразу включаюсь, ребята молодцы, красавчики.
Мой выход на поле не будем оценивать, по сезону оценим игру. Конечно рад, что вышел, что мы победили. И дебют, и победа, всё идеально сегодня», — приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».
Ранее Бакаев на правах аренды играл за клуб «Аль-Вахда».