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    Бакаев: И дебют, и победа — все идеально

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    Футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, высказался о дебюте за подмосковную команду.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    Игрок вышел на поле в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (3:2).

    «Возвращение в Россию прошло успешно, потому что выиграли, непростой матч. Начало сложное было, но надеюсь, что с каждой игрой всё лучше будем. Показали характер и не опустили руки. Сразу включаюсь, ребята молодцы, красавчики.

    Мой выход на поле не будем оценивать, по сезону оценим игру. Конечно рад, что вышел, что мы победили. И дебют, и победа, всё идеально сегодня», — приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее Бакаев на правах аренды играл за клуб «Аль-Вахда».

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