«Ахмат» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ахмат»

«Ахмат» заработал 2 очка в 2-х матчах нового сезона и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице. На счету команды по одному забитому и пропущенному мячу.

В стартовом туре грозненцы дома сыграли вничью с «Краснодаром», обменявшись голами в первом тайме — 1:1. Матч следующего тура против «Оренбурга» в гостях завершился без забитых мячей (0:0).

Удачным для «Ахмата» вышел старт в новом сезоне Кубка России. В первом туре грозненцы на своем поле разгромили «Пари НН» со счетом 4:1.

«Локомотив»

«Локомотив» расположился на 8-й строчке в турнирной таблице по итогам двух туров, записав в свой актив 3 очка. «Железнодорожники» забили 4 гола и пропустили 5 мячей в свои ворота.

В стартовом туре «Локомотив» дома не без труда обыграл дебютанта турнира — «Акрон» (3:2). Следующий матч против московского «Динамо» завершился поражением подопечных Михаила Галактионова со счетом 1:3.

Снова победить на глазах у своих болельщиков «Локомотиву» удалось в первом туре Кубка России. «Железнодорожники» минимально обыграли «Ростов» благодаря голу Ракова на 78-й минуте.

Личные встречи

Оба матча прошлого сезона завершились победой «Локомотива» — 2:1 дома и 2:0 в гостях. Всего в 10-ти последних матчах на счету московской команды 6 побед, «Ахмат» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив» с коэффициентом 1.73.