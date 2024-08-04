Адиев: Нам надо заново собирать конструкцию, которая рухнула

Главный тренерподвел итог матча против(0:5).

«В первом тайме безобразно играли. Игроки "Ахмата" практически никуда не успевали, во всех стыках и единоборствах "Локомотив" был быстрее и свежее. К тому же у них "залетело" с двух стандартов, и был пенальти. Мы очень плохо вышли на первый тайм.

Будем смотреть. Понятно, что была игра в Кубке России. Мы знали, что у "Локомотива" на день больше было времени на восстановление. Но это не оправдание для такой игры.

Нам надо заново собирать эту конструкцию, которая рухнула. Надо понимать причины, почему так произошло. У нас есть неделя. У меня, как у главного тренера, есть пара дней на то, чтобы понять, какие нужны дальнейшие шаги. Если есть характер — получится», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» два очка и 13‑е место.