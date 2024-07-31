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    «Химки» вырвали победу у «Оренбурга» в Кубке России

    «Химки» — «Оренбург»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

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    .Announce В первом туре группы В Кубка России Путь РПЛ «Химки» победили «Оренбург» со счетом 1:0.

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    Единственный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Бутта Магомедов.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Химки — Оренбург 1:0
    Гол: 1:0 Бутта Магомедов (90') Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Данил Степанов, Олег Исаенко, Сергей Терехов, Денис Глушаков, Илья Берковский, Илья Садыгов, Кирилл Панченко, Volkov Z., Abdullahi S. Оренбург: Артем Касимов, Данила Хотулёв, Георгий Зотов, Томас Муро, Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский, Степан Оганесян, Moskvichev B., Stolbov S., Baranovskiy A., Saharkhizan S. Предупреждение: Abdullahi S. (49')

    «Химки» и «Локомотив» лидируют в этой группе с тремя очками, у «Ростова» и «Оренбурга» пока нет очков.

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