«Химки» — «Оренбург»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

.Announce В первом туре группы В Кубка России Путь РПЛпобедилисо счетом 1:0.

Единственный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Бутта Магомедов.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Химки — Оренбург 1:0 Гол: 1:0 Бутта Магомедов (90') Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Данил Степанов, Олег Исаенко, Сергей Терехов, Денис Глушаков, Илья Берковский, Илья Садыгов, Кирилл Панченко, Volkov Z., Abdullahi S. Оренбург: Артем Касимов, Данила Хотулёв, Георгий Зотов, Томас Муро, Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский, Степан Оганесян, Moskvichev B., Stolbov S., Baranovskiy A., Saharkhizan S. Предупреждение: Abdullahi S. (49')

«Химки» и «Локомотив» лидируют в этой группе с тремя очками, у «Ростова» и «Оренбурга» пока нет очков.