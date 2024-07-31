Джака: Переход в «Байер» — это два шага вперед

Хавбекпрокомментировал переход из

Сумма сделки, которая состоялась в июле прошлого года, составила 15 млн евро. Контракт был заключен до лета 2028 года.

«Для меня это был не шаг назад, а, скорее, два шага вперёд. Потому что у меня было точное ощущение после разговоров с тренером, что здесь может быть что-то особенное в ближайшие годы.

Прошлый год был практически идеальным. Конечно, можно провести один сезон так, можно завоевать один титул — но мы хотим большего. Я почти уверен, что мы проиграем хотя бы одну игру. Но мы, конечно, хотим бороться за верхние позиции, и это точно наша цель», — приводит слова Джаки Kicker.