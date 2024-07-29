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    Артета: Жезус? Мотивация должна исходить изнутри него самого

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру форварда Габриэла Жезуса после победы в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед».

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    Лондонцы победили 2:1, а бразилец забил один из голов.

    «Мотивация должна исходить изнутри него самого, из его требований к себе и того, насколько лучше он способен сделать команду. Он показал это в игре с "Манчестер Юнайтед". Он трансформировал энергию и веру всей команды, и он добился результата.

    Если он ждёт каких-то внешних факторов, которые его мотивирует, то это будет распространяться на очень короткий период. Если же происходит что-то внутри, то это будет длиться дольше и станет постоянным», — приводит слова Артеты ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом сезоне «Арсенал» занял в чемпионате Англии второе место.

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