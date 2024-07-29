Артета: Жезус? Мотивация должна исходить изнутри него самого

Наставник «Арсенала»прокомментировал игру форвардапосле победы в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед».

Лондонцы победили 2:1, а бразилец забил один из голов.

«Мотивация должна исходить изнутри него самого, из его требований к себе и того, насколько лучше он способен сделать команду. Он показал это в игре с "Манчестер Юнайтед". Он трансформировал энергию и веру всей команды, и он добился результата.

Если он ждёт каких-то внешних факторов, которые его мотивирует, то это будет распространяться на очень короткий период. Если же происходит что-то внутри, то это будет длиться дольше и станет постоянным», — приводит слова Артеты ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом сезоне «Арсенал» занял в чемпионате Англии второе место.