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    Станкович прокомментировал победу над «Химками»

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал послематчевое интервью после победы во втором туре над «Химками» со счетом 3:1.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Хочу поздравить ребят, потому что в первом матче сезона в Оренбурге (0:2) мы не были на высоте, но мы хорошо поработали. У этой команды есть качество и футболисты, которые готовы и могут решать исход игры, что и произошло в матче с "Химками".

    В матче с "Химками", в отличие от игры с "Оренбургом", большую часть времени мы действовали именно так, как нужно — как единая команда, которая знает, чего она хочет, и добивается результата. Нам следует идти шаг за шагом, прогрессируя и работая на тренировках. Я в "Спартаке" всего 30 дней, работы предстоит еще очень много, но я от нее не убегаю.

    Барко — очень креативный игрок, сегодня мы увидели только 60% от его возможностей и я не вижу его на позиции вингера. Он может играть на смене ритма, у него правильный характер, харизма. Сегодня он это мог показать всем нам.

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    Можете рассказать о Соболеве? Клуб уже сделал заявление на этот счет. Я же могу комментировать только сегодняшнюю игру и тех футболистов, которые с нами работают. Я доволен Угальде, он забил сегодня гол, мы идем вперед», — передает слова Станковича «Матч ТВ».

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