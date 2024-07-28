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    «Оренбург» — «Ахмат». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат»

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    «Оренбург» и «Ахмат» сыграют между собой в рамках 2-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    В первом туре нового сезона «Оренбург» на своем поле разобрался со «Спартаком» (2:0). Команда под руководством Давида Деограсии забила два гола во втором тайме, отличились Перес и Гюрлюк.

    Сезон 2023/2024 «Оренбург» завершил на 12-й строчке, избежав попадания в стыковые матчи лишь в заключительном туре. В 30-ти матчах уральская команда заработала 31 очко.

    «Ахмат»

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    Клуб из города Грозный стартовал в новом сезоне с домашней ничьей против «Краснодара» — 1:1. Кривцов вывел гостей вперед на 30-й минуте, а под занавес тайма Камилов сравнял счет, установив окончательный результат.

    В прошлом сезоне «Ахмат» занял 10-е место в турнирной таблице. По итогам 30-ти туров грозненская команда набрала 35 очков при 10 победах, 5 ничьих и 15 поражениях.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» дома разгромил соперника со счетом 4:0, а в Оренбурге была зафиксирована ничья (1:1). Также команды встречались между собой в 1/8 финала Кубка России Пути регионов, где сильнее оказался «Оренбург» (1:0).

    Всего в 10-ти последних очных матчах на счету «Ахмата» 5 побед, «Оренбург» выиграл 4 встречи и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат» с коэффициентом 1.75.

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