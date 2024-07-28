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    «Химки» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

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    28 июля пройдет матч 2-го тура РПЛ между «Химками» и московским «Спартаком». Встреча состоится на «Арене Химки».

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    Команды рассудит арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

    Стартовые составы команд:

    «Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

    «Спартак»: Максименко, Рябчук, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Барко, Игнатов, Угальде.

    Прогноз на матч между «Химками» и «Спартаком» доступен по ссылке.

    В 1-м туре «Химки» сыграли вничью 1:1 с махачкалинским «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак», в свою очередь, потерпел поражение в Оренбурге (0:2).

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