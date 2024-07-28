«Химки» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

Никита Чернов Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Барко, Игнатов, Угальде.
Прогноз на матч между «Химками» и «Спартаком» доступен по ссылке.
В 1-м туре «Химки» сыграли вничью 1:1 с махачкалинским «Динамо».
«Спартак», в свою очередь, потерпел поражение в Оренбурге (0:2).